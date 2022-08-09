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Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen sene çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuşuyor.
09 Ağustos 2022 Salı 10:51
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.