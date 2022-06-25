Marmaris'te orman yangını! Bakan Kirişci güzel haberi duyurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, 5'inci gününde Bakan Kirişci'nin açıklamasına göre kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla 46 helikopter ve 15 uçakla soğutma çalışmasına, havadan da başlandı.

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan S.A.'nın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 5'inci güne girildi.

BAKAN KİRİŞCİ: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Güzel haberi vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın dün paylaşmış olduğu o ihtiyatlı sözlerini artık yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum.

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kasti olabilir.

Dünyada kendini bu topraklara, bu bayrağa adamış olan Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımız başta olmak üzere tüm milletimizin verdikleri mücadele eşsizdir.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Önce kendi kendine ağaçlanmasına müsaade edeceğimiz alanlar için çalışmalar devam edecek. Daha sonra fidan dikme çalışmalarımız olacak.

4 BİN 500 HEKTAR ALAN YANDI

Kızılçam ağaçlarıyla kaplı 4 bin 500 hektar alanda etkili olan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçakla havadan da sürüyor. Karadan ise 405 arazöz ve 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personelle çalışmalara destek veriliyor. Soğutma çalışmaları, geniş alanda sürüyor.

YANAN ALANLAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan 5 gündür etkili olan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi. Daha önce yemyeşil olan orman alanlarının kapkara görüntüsü, yürek burktu.

BAKAN KİRİŞÇİ: 72 SAAT DOLMADAN TAMAMLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün akşam yaptığı açıklamada yanan alanlarla ilgili bilgi vererek, "Net olarak 'Burası tamamen yanmış' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu" demişti.