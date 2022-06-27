Marmaris'te yanan orman alanı havadan görüntülendi

Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının bıraktığı izler helikopterle havadan görüntülendi.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde çalışmalar sürüyor.

Soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, yanan alanlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterden basın mensupları tarafından görüntülendi.

Yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanın zarar gördüğü bölgeleri gezen helikopterden arazöz ekiplerinin bazı alanlarda çalışma yürüttüğü gözlendi.