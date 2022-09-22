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Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. 

VALİ TAVLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris’te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına, 1 İHA, 10 helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda havadan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

VALİ TAVLI: MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris’te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor" dedi. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangına, 714 personel, 14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz ve 5 iş makinesi ile müdahale edildiğini bildirdi.

OGM'nin Twitter hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangının son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Ormana düşen ateşin yüreklere de düştüğü ifade edilen paylaşımda, "Yeşil Vatanımızın her karışını korumak için var gücümüzle alevlerle savaşmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, yangına 714 personel, 14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz ve 5 iş makinesi ile müdahale edildiği belirtildi.

ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.

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