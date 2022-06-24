Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor.

Marmaris'teki orman yangınının faili, polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı

Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.