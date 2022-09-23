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Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda 21 Eylül’de çıkan ve 22 Eylül'de sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 500 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.
Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 500 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının ardından yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için orman teşkilatınca çalışmalara hemen başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, orman teşkilatının kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen destek güçleriyle 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personelin yangın söndürme çalışmalarında görev aldığı belirtildi.

Orman yangınlarıyla mücadelenin aynı zamanda bir vatan savunması olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, çalışmalarda görev yapan tüm kamu kurum, kuruluş ve personeline teşekkür edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Yalancıboğaz Adaağzı mevkisindeki bulgular üzerine gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y'ye, savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğince yaşı ve yangını söndürmeye çalışırken yaralanması nedeniyle ev hapsi verilmişti.

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