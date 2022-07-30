Marmaris'teki orman yangınında Uygulama Oteli tahliye edildi, birçok otomobil zarar gördü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Uygulama Oteli tahliye edildi. Yangın otele zarar verdi ve yangında bölgedeki birçok otomobil zarar gördü.

Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Tavlı, yangının hasara neden olduğunu, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.