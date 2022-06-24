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Marmaris'teki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'teki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Marmaris'teki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
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