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Marmaris'teki yangın şüphelisine ev hapsi verildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 85 yaşındaki şüpheliye ev hapsi verilerek adli kontrol şartı getirildi.
Marmaris'teki yangın şüphelisine ev hapsi verildi

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangını ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde yangının ilk başlama noktası tespit edilerek, bölgede arıcılık ile uğraştığı belirlenen M.Y. (85) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edilirken, ellerinin iddiaya göre yangında zarar gördüğü için sarılı olduğu görüldü.

MAHKEME EV HAPSİNE KARAR VERDİ

Sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkartılan M.Y.'ye ev hapsi verilerek adli kontrol şartı getirildi. Adliyeden çıkartılan M.Y. yakınları tarafından ev hapsini geçireceği evine götürüldü.

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