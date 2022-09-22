Marmaris'teki yangın şüphelisine ev hapsi verildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 85 yaşındaki şüpheliye ev hapsi verilerek adli kontrol şartı getirildi.