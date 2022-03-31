Mart 2022 için enflasyon beklentisi belli oldu

Piyasalarda yeni haftanın en önemli gündemlerinden bir tanesi Mart 2022 enflasyon verisi (TÜFE) olacak. Enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bununla beraber Mart 2022 için enflasyon beklentisi de netleşti