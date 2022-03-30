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Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi şubat ayında 98,2 iken, mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü.
Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı ekonomik güven endeksi'ni açıkladı.

Bir önceki aya göre mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 81 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.

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