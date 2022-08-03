Martin Svedik: Fenerbahçe ile kıyaslanacak kulüp değiliz

Slovacko Teknik Direktörü Teknik Direktörü Martin Svedik, “Fenerbahçe'nin tesisini, büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, onlarla kıyaslanabilecek kulüp değiliz” dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın akşam Fenerbahçe’ye konuk olacak Çekya temsilcisi Slovacko'da teknik direktör Martin Svedik ile futbolcu Michal Kadlec, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Martin Svedik, “Fenerbahçe’yi eleyeceğiz” şeklinde bir açıklaması olup olmadığının sorulması üzerine, “Açıkçası bunun internette dolaşan bir şaka olduğun düşünüyorum. Nereden çıktığını bilmiyorum. Biz Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin tesisini, büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, onlarla kıyaslanabilecek kulüp değiliz. Biz yüzde 100’ümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok. Bu yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hal böyleyken öz güvenli bir şekilde böyle ifadeler kullanmamız söz konusu olamaz, asla benim kullandığım ifadeler değil” diye konuştu.

“DINAMO KİEV MAÇLARINI BAZ ALDIM”

Svedik, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile yaptığı maçları izleyip izlemediği yönündeki soruya şöyle yanıt verdi: “O maçları izlemeyi bile düşünmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni hocası ve yeni oyuncuları var. Farklı bir stili var. Bu maça hazırlanmadan önce Dinamo Kiev maçlarını baz aldım” şeklinde konuştu.

“DINAMO KİEV İLE KARŞILAŞMAK İSTERDİM”

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçlarında iyi oynayan taraf olduğunu dile getiren Svedik, “Fenerbahçe daha iyiydi, kırmızı karttan sonra oyunun şekli değişti ve sonrasında bu şekilde oldu. Takım kaptanımız Kadlec, eski bir Fenerbahçeli. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Bu açıdan baktığınızda ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim. Kaptanımızın tuttuğu takımla karşılaşmak istemezdim. Ama bu sahaya çıkacak olmak da bizim için çok büyük bir fırsat. Zaten rakibinizi seçemiyorsunuz, ona göre kura çekiliyor ve karşılaşmaya çıkıyorsunuz” dedi.

“SABİT BİR TAKTİK YOK”

Yarınki maç için özel bir taktiği olup olmadığı sorulan Svedik, “Sabit bir taktik yok. Rakibe göre değişiyor. O an nasıl ekarte edebileceğimize göre, oyun stilimize göre, üçlü veya dörtlü defansla sahaya çıkabiliyoruz. Asıl güvendiğimiz şey oyuncularımız, stratejimiz. Dizilime maçlardan önce karar veriyoruz” ifadelerini kullandı.

MICHAL KADLEC: FENERBAHÇE TARAFTARIYIM

Slovacko kaptanı Michal Kadlec, yeniden Kadıköy’de olmaktan keyif aldığını ve bunun kendisi için özel bir an olduğunu ifade ederek, “Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalini gördüğümde, bu gerçekten hoşuma gitti. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Dolayısıyla Dinamo Kiev eşleşmesinde Fenerbahçe'nin yenmesini ve bizim de Kiev'le oynamamızı istemiştim. Ancak iki maçta Fenerbahçeli olmayacağım ve takımım için oynayacağım. Elimden geleni yapacağım. İki maçta da elimizden geleni yapıp rakibimizi elemek istiyoruz. Zor bir maç olacağının farkındayız. Oyuncular, taraftarlar, buradaki atmosfer ve ben de bunu yaşadım. Neyle karşılaşacağımızı biliyorum ama biz de buraya hak ederek geldik. Çek kupasında finalde Sparta Prag'ı mağlup ederek kupada bu aşamada olmaya hak kazandık. Yarın kazanıp ya da iyi bir skor alıp ikinci maça gitmek istiyoruz” diye konuştu.

“TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK MAÇ OLACAK”

Takım arkadaşlarının Ülker Stadı’nın atmosferine hazır olup olmadığına ilişkin gelen soruya ise Kadlec, “Tarihimizdeki en büyük maç olacak bu ve mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Geçen yıl Konferans Ligi'nde oynadık, bu tip ortama alıştığımızı düşünüyorum. Çok özel atmosferde olacağız, zor olacağını biliyoruz ama mental olarak hazırız” diye cevap verdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe ile yarın karşılaşacak edecek Slovacko, mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu’nda hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Martin Svedik yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, düz koşu ile devam etti. İstasyon ve toplu çalışma ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.