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Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mart ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen (VW), Ford ve Toyota oldu.
Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 33,4 azalışla 64 bin 267, otomobil satışları yüzde 34,3 gerileyerek 50 bin 173, hafif ticari araç satışları ise yüzde 29,8 azalışla 14 bin 94 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık mart ayı ortalama satışları yüzde 7,3 azaldı. Bu oran otomobilde yüzde 5,8, hafif ticaride ise yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda Renault ilk sırada
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Renault, 9 bin 779 adetle ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 744 satışla Fiat ve 6 bin 265 satışla Volkswagen takip etti.

Ford 5 bin 68 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 52 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında Renault, VW ve Fiat öne çıktı
Bu yılın mart ayında, en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 22 ile Renault oldu. Bunu 5 bin 162 ile VW ve 4 bin 972 satışla Fiat izledi.

Hyundai, 3 bin 550 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 3 bin 385 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Martta lüks ve spor otomobil satışı
Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Jaguar, 2 Ferrari, 1 Aston Martin, 18 Maserati ve 88 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 153 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 772 satışla Fiat ve 1.103 satışla VW izledi.

Totoya 941 satışla dördüncü ve Renault 757 satışla beşinci oldu.

Firmalar "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirdi
Öte yandan, otomotiv sektöründeki arz-talep dengesinde beklenen iyileşme yılın ilk 3 ayında da gerçekleşmedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan arz talep dengesinde çip krizi, lojistik sorunu, konteyner sıkıntısı gibi sebepler ön plana çıkarken, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması nedeniyle sektördeki bulunurluk sorunu daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandı.

Yarı iletken çip üretiminde önemli yeri olan neon gazının yaklaşık yüzde 90'ının Ukrayna'da üretilmesi ve paladyumun da yüzde 40'a yakın bir bölümünün Rusya'da bulunmasından dolayı bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişesi arttı.

Tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında bakıldığında, Türkiye otomotiv pazarında firmalar "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirebildi. Sektör temsilcileri, ellerinde araç olsaydı daha fazla satış yapabileceklerini belirtiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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