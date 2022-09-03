Mauro İcardi, Aslan oluyor! Evrakları hazırlanıyor...

Dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi, Galatasaray yolunda... 29 yaşındaki Arjantinli golcünün Cim Bom'a imzası için artık evraklar hazırlanıyor.

Galatasaray, golcünün kralını renklerine bağlıyor...Uzun süredir bir fırsat transferinin peşinde olan Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin PSG ile yollarını ayırmaya karar vermesiyle, müthiş bir hamleye imza attı. Fransız kulübünün tam 50 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Inter'den kadrosuna kattığı Icardi, bedelsiz olarak Galatasaray'a kiralanıyor. 29 yaşındaki golcünün Galatasaray'a imzası için artık son evrak hazırlıkları yapılıyor. Fransa'da aradığını bulamayan Arjantinli yıldız, Sarı-Kırmızılı formayla adını yeniden dünyaya duyurmayı hedefliyor.

İtalya'yı salladı

Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan, ardından SampdoriaU19 takımına transfer olarak gol rekoru kıran Icardi, A takıma yükseldikten kısa süre sonra Inter'e imza attı ve kariyerinde müthiş bir yükselişe geçti. 2 kez Serie A gibi zorlu bir ligde gol kralı olmayı başaran Icardi'nin performansı, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen PSG'nin de dikkatini çekti ve 2019'da önce kiralık olarak, ardından 50 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fransız kulübüne transfer oldu.

Rüya hücum hattı

Her ne kadar PSG'de işler istediği gibi gitmese de yaz döneminde başta Manchester United olmak üzere birçok devin kendisine talip olduğu Mauro Icardi, transfer dönemi kapanınca tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Uzun süredir tartışılmaz bir golcü arayışında olan Sarı-Kırmızılılar böylece Mertens - Icardi gibi olağanüstü bir forvet hattına sahip olacak.

Tam bir gol makinesi!

Özel hayatı tüm dünyada belki de futbolculuğundan daha fazla konuşulan Mauro Icardi, saha içinde ise dışarıdaki çalkantılı hayatına göre farklı bir profil çiziyor. Resmi maçlarda toplam 17 kez sarı kart gören yıldız futbolcu, 29 yaşına gelirken kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi. Sampdoria U19 takımındaki 30 golü hesaba katılmadığında ise Sampdoria A takımı, Inter ve PSG'de 344 maça çıkıp 173 kez fileleri havalandırmayı başardı.