Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi 'yi PSG'den 1 yıllığına kiraladı. Arjantinli futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu yarın akşam İstanbul'a gelecek.

PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan Sarı Kırmızılılar'ın, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Icardi'den Aslan paylaşımı

Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Yıldız golcü, Instagram hesabından, Sarı-Kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.

Inter 13 milyon Euro ödedi

Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.

2 kez gol kralı oldu

Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.

Arjantin Milli Takımı

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.