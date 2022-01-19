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Mavera Türk Müziği Topluluğu, kulakların pasını sildi

Altındağ’da müzik ve şiir dolu bir gece yaşandı. Mavera Türk Müziği Topluluğu, Ankara Mevlevihanesi’nde düzenlenen programla, hem gönüllerin hem de kulakların pasını sildi. 
Mavera Türk Müziği Topluluğu, kulakların pasını sildi

Altındağ’da “İrfan Meclisi” gecesi yaşandı. Mavera Türk Müziği Topluluğu’nun katılımı ile düzenlenen “İrfan Meclisi” programında şiir ve müzikle Anadolu turu yapıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı. 

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HEM GÖNÜLLERİN HEM DE KULAKLARIN PASI SİLİNDİ 
Mavera Türk Müziği Topluluğu’na yaşattıkları bu özel gece için teşekkürlerini ileten Başkan Asım Balcı “Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan bu özel topluluk, Türk Müziği’ne büyük katkıları olan bir grup... Türk kültürüne hizmet eden ve müziğimizin geçmişinden gelen özgünlüğü içerisinde icra edilmesini sağlayan Mavera Türk Müziği Topluluğu’nu Mevlevihanemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Hem gönüllerin hem de kulakların pasını sildiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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