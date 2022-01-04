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Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağının ilk etabı tamamlandı

Yıllardır trafik çilesinin yaşandığı noktalardan biri olan Samsun Yolu üzerindeki Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağının ilk etabı tamamlanarak, yol trafiğe çift yönlü olarak açıldı. 
Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağının ilk etabı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım projeleri hamlesi başlattığı Başkent'te yapımı devam eden katlı ve köprülü kavşak çalışmalarını birer birer tamamlıyor.

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    Kent trafiğini rahatlatacak ve can güvenliğini sağlayacak ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır trafik çilesinin yaşandığı Samsun Yolu’nda başlatılan 3 projeden ilki olan Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağı’nın birinci etabını tamamlayarak hizmete açtı.

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KÖPRÜLÜ KAVŞAK TRAFİĞE AÇILDI
    Samsun Yolu ile Mavi Göl Caddesi kesişiminde bulunan köprülü kavşak çalışmasında ilk etap tamamlanarak yol iki yönlü olarak (Ankara istikameti tek şerit, Kırıkkale istikameti ise 2 şerit) trafiğe açıldı.
    Betonarme imalatları devam eden ikinci etabın da kısa süre içinde tamamlanacağı projeyle, Samsun Yolu-Mavi Göl kesişiminde meydana gelen yığılmaların önüne geçilmesi planlanıyor. Hem geçişler hem de anayol üzerindeki sağa ve sola dönüşlerin daha güvenli ve kontrollü sağlanacağı 500 metrelik köprülü kavşağın ikinci etabının da tamamlanmasıyla 3 gidiş-3 geliş şeritli yolda kesintisiz trafik sağlanacak. Her iki yönde 1’er şerit yapılacak yan yollar sayesinde ise trafik akışı daha da rahatlayacak.

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    Samsun Yolu üzerinde ayrıca Eşref Akıncı Alt Geçidi ile Kayaş 19 Alt Geçidi yapımının da kısa süre içinde tamamlanması için çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor. 

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