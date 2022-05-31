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Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler dualarla anıldı

İSRAİL'in, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler saldırının 12'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.
Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler dualarla anıldı

İsrail'in, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısının 12'inci yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi dualarla anıldı. Saldırının 12'in yıl dönümünde Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından 'Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Fatih Camii avlusunda toplanan binlerce kişi, Türk bayrağı ile Filistin bayrağı açtı. İsrail saldırısında protesto eden vatandaşlar sık sık tekbir getirdi.

"MAVİ MARMARA ONURUMUZDUR"

Kalabalık, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin anons edildiği sırada "burada" diye bağırdı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının basılı olduğu pankartları taşıyan grup, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Mavi Marmara Onurumuzdur" diye slogan attı. Fatih Camii avlusundan yürüyüşe başlayan kalabalık Fevzipaşa Caddesi'nden geçerek Edirnekapı'ya ulaştı.

Konuşma yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, "İsrail'i sevmiyoruz, Siyonizm'i sevmiyoruz. Mescid-i Aksa'ya saldıranlara ders vermesini biliriz. Malımızla canımızla şehadete hazır olduğumuzu bütün dünyaya duyururuz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için dua edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabirleri ziyaret edildi.

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