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Mavi Vatan'ın "insansız muhafızı" MARLIN SİDA, NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi

Mavi Vatan'ın "insansız muhafızı" MARLIN SİDA, NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi
Türkiye'nin ilk kez bir insansız su üstü aracıyla katıldığı NATO tatbikatında, MARLIN, ağır deniz şartlarında verilen özel görevleri başarıyla gerçekleştirdi.
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