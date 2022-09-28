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Mavi Vatan'ın "insansız muhafızı" MARLIN SİDA, NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi
Mavi Vatan'ın "insansız muhafızı" MARLIN SİDA, NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi
Türkiye'nin ilk kez bir insansız su üstü aracıyla katıldığı NATO tatbikatında, MARLIN, ağır deniz şartlarında verilen özel görevleri başarıyla gerçekleştirdi.
28 Eylül 2022 Çarşamba 10:02
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.