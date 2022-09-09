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Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı!

Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi.
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı!

Ürdün'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi. 

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay birçok Avrupa ülkesini ziyaret eden otuzlu yaşlardaki bir vatandaşta, 25 Ağustos'ta yüksek ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve kas ağrısı şeklinde semptomlar ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

Hastanın, ilk olarak boğaz iltihaplanması teşhisiyle tedavi gördüğü, ancak 5 gün sonra yüzünde ve ellerinde deri kabarcıkları oluştuğu aktarılan açıklamada, bu kişinin 7 Eylül'de bir doktora muayene olduğu ve maymun çiçeği virüsünden şüphelenilmesi üzerine hastadan deri kabarcığı ve kan örneği alındığı, yapılan PCR testi sonucunun bugün pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada durumunun iyi ve "tam iyileşme" aşamasında olduğu aktarılan hastanın evinde izole edildiği bildirildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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