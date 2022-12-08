MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Geride kaldı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı. Enflasyonda baz etkisi dışında da düşüş olacak" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bu ay kısmi gerileme oldu, Aralık ve Ocak'ta da baz etkisiyle önemli bir gerileme bekliyoruz, öngörüyoruz, Kasım enflasyonuna baktığımızda enerji, ulaşım, temel mal ve hizmetlerde önemli bir düşüşün olduğunu görüyoruz.

Kredi maliyetleri, faiz politikasında, arz-talep dengesi, makro ihtiyati tedbirlerle oluşacak maliyetler, cari dengedeki artış, bunların hepsi Türkiye'de hem enflasyon hem de diğer politikalar üzerinde önemli bir etki yapacak.

Enflasyonu çok yüksek bazda etkileyen bir yapı söz konusu değil. %30 üzerinde asgari ücret zammı verildiği dönemlerde %8,5 gibi bir enflasyon oluştu.

Makro ihtiyati tedbirlerin çıkış noktası, tüm gelişmiş ülkelerdeki bankacılık ve merkez bankacılığına bakarsanız, bu söz konusu, faiz indirimine giderken, faiz indirimleri ile beraber finansmanın doğru yere gitmesini sağlayacak tedbirleri uygulamak zorundasınız ki kredinin, finansman doğru yere gitmesini sağlayasınız

Dünyadaki merkez bankalarına baktığınızda, kredi ve finansman ile ilgili makro ihtiyati tedbirleri uyguladığını görüyorsunuz