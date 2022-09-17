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MEB: Köy yaşam merkezlerinin sayısı 1600'e ulaştı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), aktif olarak kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi kapsamında, tasarlanan köy yaşam merkezi sayısının 1600'e ulaştığı bildirildi.
MEB: Köy yaşam merkezlerinin sayısı 1600'e ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aktif olarak kullanılmayan köy okulları yeniden düzenlenerek gerekli donanıma kavuşturulduktan sonra köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Kapalı durumdaki köy okullarının tekrar açılarak ilkokul, anaokulu, halk eğitimi merkezi gibi hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekanlar olarak tasarlanan köy yaşam merkezlerinin sayısı 1600'e ulaştı. Köy okullarının ilkokul olarak kullanılamadığı durumlarda anaokulu, anaokulu olarak kullanılamıyorsa halk eğitimi merkezi olarak kullanılabilmesi amacıyla devam eden proje, kalkınma hamlesini tekrar köylerden başlatacak çok önemli bir atılım" denildi. 

Köy yaşam merkezi projesinin; sadece anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezleriyle sınırlı kalmayacağı vurgulanarak, "Köylerde yaşayan halkın uğraşlarına yönelik eğitimlerin de sunulduğu bir şekilde hizmet verecek. Aynı zamanda köylerdeki kadın kooperatifleri de köy yaşam merkezleriyle entegre edilerek, eğitimle iş gücü piyasasını iç içe geçiren bir mekanizma hayata geçirilmiş olacak. Köy yaşam merkezi, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım alanlarında hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüşürken çocukların ve ebeveynlerin aynı çatı altında eğitim ve üretim süreçlerine katılmalarını sağlıyor. Çocukların eğitim alırken deneyimli insanlarla buluştuğu, kültür transferi yapıldığı bir mekan haline gelen köy yaşam merkezleri, yaşam boyu eğitim merkezi olacak" ifadelerine yer verildi.

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