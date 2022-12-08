MEB'den açıklama: Erzurum'da ortaokul öğrencisi kızların kavgası soruşturulacak

Erzurum Yakutiye’de 13 yaşında bir kız çocuğunun, “erkek arkadaş” yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı, atıl bir binaya götürüp dövmesiyle ilgili görüntüler MEB'i harekete geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

Erzurum Yakutiye’de 13 yaşında bir kız çocuğu, “erkek arkadaş” yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı, atıl bir binaya götürüp dövdü. Cep telefonu ile çekilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

OLAYIN DETAYLARI

MEB'in soruşturma başlatıldığını duyurduğu yok olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü.

Metruk binada Ç.D., erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun" dedi. Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı. O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Olay ve görüntüler pes dedirtti.



