MEB'den sevindiren yenilik: Ehliyette yeni dönem resmen başladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama ile, zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatılıyor. Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti "e-Devlet" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.