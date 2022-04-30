  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

MEB'in fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB'in merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personeli için ek yerleştirme sonuçları belli oldu.
MEB'in fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda alınan başvurular sonrasında, münhal durumda bulunan 63 sözleşmeli fizyoterapist, 333 sözleşmeli destek personeli (aşçı) ve 1255 sözleşmeli destek personeli (aşçı yardımcısı) pozisyonlarında olmak üzere toplam 1651 sözleşmeli pozisyonun tamamına yerleştirme yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YÖK'ün 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı'nın raporu yayımlandı16 Nisan 2022 Cumartesi 12:45
  • Bakan Özer'den 392 okula enerji müjdesi15 Nisan 2022 Cuma 11:23
  • KPSS paragraf ve KPSS deneme sınavında en iddialı yayınevi13 Nisan 2022 Çarşamba 13:13
  • KPSS sonuçları nerede ve nasıl açıklanıyor?13 Nisan 2022 Çarşamba 13:04
  • En iyi KPSS deneme sınavı nerede?13 Nisan 2022 Çarşamba 12:57
  • En iyi KPSS paragraf kitabı hangisi?13 Nisan 2022 Çarşamba 12:46
  • MEB Bakanı Özer, Katarlı mevkidaşı ile eğitim alanındaki ortak çalışmaları görüştü12 Nisan 2022 Salı 16:26
  • En hızlı geometri bu adreste12 Nisan 2022 Salı 10:47
  • Ukrayna'daki Türk öğrenciler için alınan 'yatay geçiş' kararı sonrası YÖK alarma geçti!12 Nisan 2022 Salı 09:43
  • Gazi Üniversitesi, 'eğitim' alanında dünyada 372 üniversite arasında 21'inci oldu11 Nisan 2022 Pazartesi 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti