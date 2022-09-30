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Meclis Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık duyurusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının 6'ncı yasama yılının başında Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanacaktır" dedi.
Meclis Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık duyurusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 27. Dönem 5.Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu.

Meclis Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Yazılı soru önergesi sayısı 73 bin 500'ü geçmiştir.

Verilen soru önergelerinin tümümün tatmin edici şekilde cevaplandırılması hepimizin arzusudur fakat ideal sayıya ulaşamadığımızı görüyoruz. İdeal olan sonuca yaklaştırmak hedefimizdir. 

Soru önergesine cevap verilmediği eleştirisine katılmıyorum.

Meclis'in denetim fonksiyonunun zayıfladığına yönelik bir sonuç çıkartabilmek sayısal verilere ve gerçeklere aykırı.

"SALİHE AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞI KARARA BAĞLANACAK"

 27.Dönem 5'inci yasama yılı da dahil Meclis Başkanlığına toplam bin 600'ü aşkın  dokunulmazlık dosyası gelmiştir. Geçtiğimiz yasama yılında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmış. Tahmin ediyorum Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının 6'ncı yasama yılının başında Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanacaktır.

 

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