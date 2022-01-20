Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezlekesi hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Abu Dabi'de açıklamalarda bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

TBMM'de 1500 civarında dosya var. Bunlar arasında iç tüzük çerçevesinde hareket etme yetkisi Karma Komisyona ait. Karma Komisyon bunları kendi gündemi dahilinde görüşüyor. Dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasıyla ilgili Hazırlık Komisyonu çalışması oluyor. Bunun üzerine Karma Komisyon yeniden görüşme yapıyor. Bunun dışındaki hususlarda Karma Komisyon yetkisinden başka ben bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.

TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilemez. Bu kişiler için gerekli hükümler var. Dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir müessese var.