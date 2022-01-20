  • BIST 2.056,71
  • Altın 779.12197
  • Dolar 13.305
  • Euro 15.0958
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezlekesi hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Abu Dabi'de açıklamalarda bulundu
Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezlekesi hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

TBMM'de 1500 civarında dosya var. Bunlar arasında iç tüzük çerçevesinde hareket etme yetkisi Karma Komisyona ait. Karma Komisyon bunları kendi gündemi dahilinde görüşüyor. Dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasıyla ilgili Hazırlık Komisyonu çalışması oluyor. Bunun üzerine Karma Komisyon yeniden görüşme yapıyor. Bunun dışındaki hususlarda Karma Komisyon yetkisinden başka ben bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. 

TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilemez. Bu kişiler için gerekli hükümler var. Dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir müessese var. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara-İstanbul otoyolunda 290 personel ile kar mücadelesi20 Ocak 2022 Perşembe 12:57
  • Bursa'da deniz otobüslerinin seferleri iptal edildi20 Ocak 2022 Perşembe 12:54
  • Azerbaycan'ın bağımsızlığının dönüm noktası 'Kanlı Ocak'20 Ocak 2022 Perşembe 12:30
  • Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve AGİ açıklaması20 Ocak 2022 Perşembe 12:24
  • Turkovac için yeni çalışma: Dünyada ilk olacak20 Ocak 2022 Perşembe 12:23
  • Site aidatları 8 bin liraya kadar çıktı! Vatandaş isyan etti20 Ocak 2022 Perşembe 11:44
  • MSB: 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi20 Ocak 2022 Perşembe 11:44
  • Sömestir turizmcilerin yüzünü güldürecek20 Ocak 2022 Perşembe 11:42
  • Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti20 Ocak 2022 Perşembe 11:38
  • PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel için karar günü20 Ocak 2022 Perşembe 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti