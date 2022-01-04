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Meclis bugün yeni yılın ilk mesaisine başlıyor: Reform nitelikli yasalar gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 13 günlük aranın ardından bugün yeniden mesaiye başlayacak. Yeni yılın ana gündeminde ise yeni ekonomik yasalar olacak.
Meclis bugün yeni yılın ilk mesaisine başlıyor: Reform nitelikli yasalar gündemde

Çalışmalara 22 Aralık'tan itibaren ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün mesai yeniden başlayacak.

Yeni yılın ana gündemi, yeni ekonomik yasalar olacak. Yatırım ve istihdam için atılacak adımların yasal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için vatandaşa yeni olanaklar sunulmasını öngören düzenlemeler yapılacak.

STOKÇULUĞA KARŞI KANUN TEKLİFİ GENEL KURULU'NDA

Genel Kurul'da ilk olarak stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülecek.

Düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi hedefleniyor.

REFORM NİTELİKLİ YASALAR

Meclis'te ekonomi öncelikli yasaların yanı sıra reform nitelikli yasalar için de yeni düzenlemeler gündeme gelecek.

Bunlar arasında; Dezenformasyonla Mücadele Yasası, Ruh Sağlığı Yasası, 6'ncı Yargı Paketi ve Spor Yasası yer alıyor. Kripto paraya ilişkin düzenleme de yine ocak ayı içinde Meclis gündemine gelecek yasa teklifleri arasında yer alıyor.

NAFAKA DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin kuruluşu hakkındaki yasa teklifi, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki kanun, Çevre ve İmar Kanunu, İçişleri Bakanlığı görev alanı ile ilgili kanunlarda değişiklik öngören düzenlemeler de yine 2022 yılında yasalaşması gereken düzenlemeler arasında yer alıyor.

Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi de bu yıl Meclis gündemine gelecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MECLİS'TE 

Geçen hafta AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan ve ilerleyen günlerde komisyon gündemine alınması beklenen "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nda da önemli değişiklikler yapılıyor.

Teklifle öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

AK Parti tarafından hazırlanan teklife göre öğretmenlik mesleği, kariyer sistemiyle 4 grupta sınıflandırılacak.

Uzman ve baş öğretmenlerin maaşlarında artış olacak. Göstergeler 3600'e yükseltilecek.

LİDERLER KÜRSÜDE OLACAK

Varlık Fonu'nun faaliyet ve denetim raporları da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

2022'in ilk grup toplantıları da yapılacak. Bugün MHP ve CHP grup toplantıları gerçekleştirilecek. Yarın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında hitap edecek.

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