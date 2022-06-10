  • BIST 2.570,09
  • Altın 1011.876
  • Dolar 17.0719
  • Euro 18.0062
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.
Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 36 yaşındaki futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Biglia'nın 58 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadığı belirtilerek, "Lucas Biglia'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF başkanlık seçimi için 9 isim aday oldu!10 Haziran 2022 Cuma 11:34
  • Cem Bölükbaşı, hafta sonu Bakü'deki F2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak10 Haziran 2022 Cuma 11:03
  • Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak10 Haziran 2022 Cuma 11:03
  • Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan10 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • Fenerbahçe Beko final serisinde durumu 2-0'a getirdi09 Haziran 2022 Perşembe 23:09
  • A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg mesaisine devam etti09 Haziran 2022 Perşembe 23:08
  • Kaan Ayhan: 3 puanla eve döneceğimize eminim09 Haziran 2022 Perşembe 21:19
  • Hüseyin Yangın: Servet Yardımcı aday olmayınca göreve talip oldum09 Haziran 2022 Perşembe 18:07
  • Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı09 Haziran 2022 Perşembe 16:47
  • UEFA'dan Türk hakemlere görev09 Haziran 2022 Perşembe 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti