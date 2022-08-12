Medipol Başakşehir Avrupa'da yoluna devam ediyor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-0 yenerek play-off'a yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-0 mağlup etti.

Rakibini deplasmanda da 3-1 yenen turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

İstanbul'da oynanan mücadelede Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Stefano Okaka, Ahmed Touba ve Danijel Aleksic attı.

Medipol Başakşehir'in rakibi Antwerp

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Norveç ekibi Lilleström'ü eleyen Belçika temsilcisi Antwerp ile eşleşti.

Eşleşmenin ilk maçı 18 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak.

Medipol Başakşehir bu turu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdıracak.

Aleksic Avrupa kupalarında 4. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, turuncu-lacivertli forma ile 4. golünü attı.

İzlanda'da oynanan maçta 2 gol atan Aleksic, İstanbul'da da rakip fileleri bir kez havalandırdı.

Aleksic, Avrupa kupalarında attığı 4 golle, turuncu-lacivertli takımın bu alanda en golcü 3. ismi konumuna yükseldi. Aleksic, Medipol Başakşehir formasıyla 14 gol atan Edin Visca ve 5 golü bulunan İrfan Can Kahveci'den sonra, turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki en golcü 3. ismi oldu.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik sürdü

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı dördüncü maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, bir de beraberlik aldı. Dört maçta 8 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 2 gol gördü.

İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı.

İlk yarı

14. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde, altıpas içinde Ndayishimiye topa diziyle vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

37. dakikada gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında sağ kanatta topla buluşan Şener'in penaltı noktasına yaptığı ortada Okaka kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

44. dakikikada Medipol Başakşehir öne geçti. Şener'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner ceza sahasında topla buluştu. Ömer Ali'nin sağ taraftan altıpas önüne çevirdiği topa Okaka ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Medipol Başakşehir sağ kanattan korner kazandı. Deniz Türüç'ün ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Hasan Ali Kaldırım gelişine vurdu. Kaleci üzerine gelen sert şutta meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada turuncu-lacivertiler ikinci golüne yaklaştı. Hasan Ali Kaldırım'ın topuk pasıyla Breidablik ceza sahasının dışında topla buluşan Okaka'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini şık bir çalımla geçti ve son çizgiye indi. Münir, penaltı noktası önündeki Mahmut'a pasını attı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü, boşta kalan topu Touba yakın mesafeden ağlara yolladı: 2-0.

84. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Szysz son çizgiye indi ve Münir'e pasını verdi. Münir de bekletmeden topuk pasıyla hemen arkasındaki Aleksic'e topu gönderdi. Aleksic'in ayak içiyle plase şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.