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Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 40 puanla 4. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte cezaları sona eren Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir ise takımındaki yerini alamayacak.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

Yeşil-mavililer, geride kalan 25 maç sonunda 23 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.

Rize temsilcisinde, sakatlığı süren Aminu Umar kadroda yer almayacak. Sakatlığının ardından hafta içi takımla antrenmanlara başlayan kaleci Gökhan Akkan ve sarı kart cezasını tamamlayan Sabo ise kadroya dahil edilebilecek.

Çaykur Rizespor, son çalışmasını akşam saatlerinde yapıp, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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