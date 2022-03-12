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Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Son iki maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla önünde 3. sırada yer alıyor.

Ligde Son 6 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise 35 puanla Galatasaray'ın averajla gerisinde 13. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssouf Ndayishimiye'nin oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Medipol Başakşehir Berkay Özcan'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

- Altı oyuncu ceza sınırında

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Junior Caiçara ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Altı oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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