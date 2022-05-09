Medipol Başakşehir, Kongolu futbolcu Nzaba'yı 3 yıllığına renklerine bağladı

Medipol Başakşehir, Kongolu milli futbolcu Francis Nzaba'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Racing Club Olympic'ten transfer edilen Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Medipol Başakşehir, Kongolu milli futbolcu Francis Nzaba'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Racing Club Olympic'ten transfer edilen Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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