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Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı

Mücadelenin ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 2. dakikada Itzhak ile bulduğu golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir 83. dakikada Patryk Szysz ile berabrlik golünü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Szysz ilk maçında golünü attı
Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Patryk Szysz turuncu-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta golünü attı.

Mücadelenin 76. dakikasında Serdar Gürler'in yerine oyuna dahil olan Szysz, 83. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

Maccabi Netanya 10 kişi kaldı
İsrail ekibi, 90+2 dakikada Galabov'un gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören Galabov, 90+2 dakikada Crivelli'ye yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartını, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Chouiar ilk resmi maçına çıktı
Medipol Başakşehir'in yeni transferlernden Münir Chouiar de İstanbul ekibindeki ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı.

Chouiar, mücadelenin 57. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

İsrailli taraftarlar sahaya meşaleler attı
Maccabi Netanyalı taraftarlar maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya meşaleler attı.

Saha içine düşen meşaleler yoğun dumana sebep oldu.

Benyamin Lam: Başakşehir bizim daha farklı bir yüzümüzü görecek
Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, karşılaşmanın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz sadece kendi oyunumuza konsantre olmaya çalıştık, baskı kurmaya çalıştık ve başarılı da olduk. İki maçtan sadece bir tanesini oynadık ve oynayacak bir maçımız daha var. Burada 1000 taraftarımız bizi destekledi, İsrail’e dönünce tüm biletlerin satılacağını ve 12 bin taraftarımızın önünde oynayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erken attıkları golün oyun planlarını değiştirmediklerinin altını çizen Maccabi Netanya teknik direktörü, "Erken gelen gol planımızı değiştirmedi, planımıza sadık kaldık. Sahaya Başakşehir’i şaşırtmak için çıktık, pres yaptık. ikinci yarı Başakşehir presimize karşılık verdi. İlk maç olduğu için konsantremiz iyi değildi ama ikinci maçta daha iyi olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İkinci maçta daha farklı bir oyun planıyla sahada olacaklarını aktaran Lam şöyle konuştu:

"Önümüzdeki maçı içeride oynayacağımız için daha farklı olacak. Başakşehir bizim daha farklı bir yüzümüzü görecek. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalıştık ama rakip teknik kapasitesi yüksek olduğu için bize karşılık verdi. Evimizde farklı bir hikaye olacağını düşünüyorum."

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