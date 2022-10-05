Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde RFS'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Lider Medipol Başakşehir

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.

Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 45. maçına çıkacak

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 44 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 58 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da dokuzuncu sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında dokuzuncu sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı

Deplasmanda 23. maç

Turuncu-lacivertli ekip, RFS karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 23. deplasman müsabakasını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 22 maçta 30 gol atan Başakşehir, kalesinde 44 gol gördü.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik ile Antwerp'i 3-1 ve Hearts'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5'er gol atarken, Stefano Okaka, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.