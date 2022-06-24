Medipol Başakşehir'de hedef Süper Lig'i ilk 4'te bitirmek

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, sezonu ilk 4 içinde bitirmek için çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Sporcu arkadaşlarıma sakatlıksız, kazasız belasız, kulüplere de dostça, centilmence mücadele ettiğimiz ve hak edenin sonunda başarıya ulaştığı bir sezon olmasını diliyorum." dedi.

Emre Belözoğlu, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını aktararak, "Geçen sezon geldiğimiz günden bugüne gelişim gösteren, istediğimiz kadar puan toplamasak da Avrupa hedefimize gruplara gitmek için ön eleme oynayacak şekilde ulaşan bir takım olduk. Avrupa kupalarına katılmak isteyen ve sezonun sonuna kadar ilk 4'te yer almak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Geçmişten alışkanlıklara, oyun düzenine sadık, kaliteli oyunculara sahip bir takımız. Bunu daha da geliştirerek bu sezonu hedeflediğimiz noktada bitireceğimize inancımız tam. 21 Temmuz'da oynayacağımız Avrupa maçına kadar hazır olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"Sanki PAF takımdan A takıma çıkmış bir futbolcu havam var"

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sezon başında takım hazırlayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Teknik ekibine güvendiğini ve gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Belözoğlu, "Teknik adamlık kariyerimdeki ilk sezon başı kampı olacak. Ben de heyecanlıyım. Sanki PAF takımdan A takıma çıkmış bir futbolcu havam var. Kendi hazırlığımızı yaptık. Çok tecrübeli bir ekibim var. Her zaman ekibin gücüne ve sinerjisine inanan birisi oldum. İyi ve tecrübeli bir ekibimiz var. Performans departmanımız tecrübeli bir ekip. Ona göre hazırlıkları yaptılar. Biz de oynatacağımız futbolun felsefesini uygulatacağımız antrenman programını hazırladık. İyi bir kamp dönemi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Minimum 3 oyuncuyla daha anlaşacağımızı ümit ediyorum"

Genç teknik adam, transfer döneminde 3 oyuncuyu kadrolarına katmayı umduklarını dile getirdi.

Hücum hattında üretken bir oyuncu aradıklarını aktaran Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Minimum 3 oyuncuyla daha anlaşacağımızı ümit ediyorum. Yönetimimiz ve Sayın Başkanımız bize çok destek oluyor. Ön tarafa daha üretici, oyun şablonumuza uygun, skora da katkı verecek oyuncu arayışımız var. Sona yaklaştığımız oyuncular ve devam eden görüşmeler var. Üç oyuncuyu aramıza katacağız. Amacımız bu oyuncuları kampa yetiştirmekti ama gerçekçi olmak lazım. Ülkemizdeki spor ekonomisi de sıkıntı yaşıyor. Kulüplerin gelirleri geçmişe göre azalmış durumda. Kulübümüzün de ekonomisini düşünerek doğru oyuncuları aldırmaya çalışacağız. Geçen sezon devre arasında yaptığımız transferlerden istediğimiz verimi aldık. Bu sezon da kulübümüze yük olmadan takıma katkı verecek 2-3 hamle ile transferi tamamlayacağız."

"Okan Buruk buraya gelmeyi sonuna kadar hak etti"

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın başına geçen eski takım arkadaşı Okan Buruk'un bu görevi hak ettiğini söyledi.

Okan Buruk'un kendisi için bir ağabey olduğuna değinen Belözoğlu, "Okan (Buruk) ağabey için söyleyebileceğim şeyler herkesin malumu. Benim için çok önemli ve değerli bir insan. Her şeyden önce bir futbol adamından öte bir ağabeydir. Her zaman mutlu ve başarılı olmasını isterim." şeklinde görüş belirtti.

Sahada rekabet içinde olacaklarını vurgulayan turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, "Tabii ki sahada rekabetçi bir yapıya sahip, hırslı bir insan. Sahaya çıktığımızda kendi camialarımızın adına her şeyimizi veririz, sonrası kısmettir ve teslim oluruz ama Okan ağabeyin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Yıllarca futbolcu olarak Türk futboluna hizmet etti. Teknik adam olarak kulübümüzde Türkiye Ligi'nin 6. şampiyonunu çıkardı. Çok büyük emeği var. Buraya gelmekte sonuna kadar hak ettiği bir süreci yaşadı. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a futbolcu olarak yıllarca hizmet etti. Herkese nasip olmayan bir şekilde kendi camiasına hocalık yapacak. Başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.