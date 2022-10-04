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Mehmet Acet: AK Parti'de benzer bir başörtüsü çalışması var zaten

AK Parti’ye yakın yazar Mehmet Acet, AK Parti'nin başörtüsü konusunda yasal düzenleme çalışması yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun bundan haberdar olup, ön almaya çalıştığını söyledi.
Mehmet Acet: AK Parti'de benzer bir başörtüsü çalışması var zaten

AK Parti’ye yakın yazarlardan Mehmet Acet, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifiyle ilgili flaş bir iktidar kulisi iddiasında bulundu. Acet, AK Parti iktidarının başörtüsü konusunda yasal düzenleme çalışması yaptığını, Kılıçdaroğlu’nun bundan haberdar olarak ön almaya çalıştığını söyledi. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifiyle ilgili AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Mehmet Acet’ten çarpıcı bir kulis iddiası geldi. 

Mehmet Acet, katıldığı bir tv kanalında AK Parti iktidarının başörtüsü konusunda yasal düzenleme çalışması yaptığını, Kılıçdaroğlu’nun bundan haberdar olarak ön almaya çalıştığını söyledi. Acet, bu bilgiyi AK Parti kurmaylarından edindiğini ifade etti. 

Kanal 7 bünyesinde bulunan Haber7’nin yazarı olan Mehmet Acet, AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın yapacağı duyurulan açıklamanın, Kılıçdaroğlu’nun teklifinin üzerinde bir teklif olabileceğini kaydetti. 

CHP lideri başörtüsü konusunda “Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz” çıkışı yaparak, yasağı tümüyle sonlandıracak bir yasal düzenleme önerisinde bulanacaklarını ifade etmiş ve hükümetten destek istemişti. Kılıçdaroğlu'nun bu teklifine karşı AK Parti'den "istismar" açıklamaları gelmişti. 

MHP lideri Bahçeli ise, başörtüsü sorununun kalktığını yeni bir düzenlemeye gerek olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun teklifine kapıları kapatmıştı. 

 

 

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