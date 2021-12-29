Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yıl dönümünde Pursaklar Devlet Tiyatrosu’nda oynanan İstiklal oyunu ile anıldı

Pursaklar Belediyesi tarafından, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’nde “İstiklal” oyunu sahne aldı.

Mehmet Akif Ersoy’un anısına Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesinde eğitim alan 65 kişilik ekip tarafından hazırlanan “İstiklal” oyunu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde izleyicisi ile buluştu.

Anma Programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

‘‘Türk milletine örnek olan milli şairimizin hayatını ve düşüncelerini canlı tutmak, özellikle genç nesillere tanıtmak bizim yegâne görevimizdir’’

Tiyatro gösterisi öncesi günün anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Türk milletine örnek olan milli şairimizin hayatını ve düşüncelerini canlı tutmak, özellikle genç nesillere tanıtmak bizim yegâne görevimizdir. Bu kapsamda Mehmet Akif ve İstiklal Marşı 100.yıl anısına Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyemiz de eğitim alan 65 kişilik dev kadromuzun hazırlamış olduğu “İSTİKLAL” oyununu gençlerimizin beğenisine sunuyoruz. Pursaklar’ın gençlerine hep inandık, hep güvendik. Fikri hür öğrendiği bilgi ve becerilerle karakterini ortaya koyan, sorumluluk sahibi, vatanına, milletine ve devletine faydalı bireyler olmanızı temenni ediyorum’’ dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin’in konuşmalarının ardından Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesinde eğitim alan 65 kişilik ekip “İSTİKLAL” oyunu ile sahneye koyduğu performansları göz doldurarak büyük alkış aldı.