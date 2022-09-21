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Mehmet Büyükekşi'den Yusuf Demir açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı statüsünde oynayan Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir tartışmalarıyla ilgili konuştu.
Mehmet Büyükekşi'den Yusuf Demir açıklaması

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği ve yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in yerli kategorisinde sayılıp sayılmaması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye, Yusuf'u kazanmalı. Bu konu ile ilgili TFF'yle görüşeceğiz" ifadelerini kullanarak TFF'ye, Yusuf için girişimlerde bulunacaklarını net olarak ifade etmişti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaşananlarla ilgili olarak Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'e konuştu. 

İşte o çok konuşulacak açıklamaları:

"Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor."

'Mesut Özil örneği yanlış'

"Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok."

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