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Mehmet Muş'tan doğalgaz zammı açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, doğalgaz zammının bütçe imkânlarının daha fazla sübvansiyona elvermediği için yapıldığını söyledi.
Mehmet Muş'tan doğalgaz zammı açıklaması

Konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 49,5 zam gelmişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Yansıtılmak zorunda kalındı"

Doğalgazdaki sübvansiyonları anımsatan Mehmet Muş, "Halen bir sübvansiyon söz konusu. Artık bütçenin imkânları daha fazla el vermediğinden dolayı yansıtılmak zorunda kalındı." dedi.

"Kimse isteyerek fiyatları artırmaz"

Enerjideki artışların sanayiciye ilave bir maliyet anlamına geldiğini belirten Muş, "Siyasi partiler neden vardır, seçimi kazanmak için vardır. Dolayısıyla seçime 9 ay kalan bir yerde hiçbir hükümet ‘Ya ben elektriğe bir zam yapayım, doğalgazın fiyatlarını bir artırayım’ demez." diye konuştu.

"Türkiye’nin ortalama enerji ithalatı 2019’dan geriye dönük 10 yıla bakın 2020’de pandemi çok sağlıklı olmaz ortalama 35-40 milyar dolardır” diyen Muş, “Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." dedi.

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