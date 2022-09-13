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Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Kız Kulesi' açıklaması: Çürümüş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyona alınan Kız Kulesi’nin “özgün malzemesinin çürümüş olduğunu” söyledi. Ersoy, "Kız Kulesi A’dan Z’ye jeoradar ve lazerle tarandı. Ortaya çıkan tablo ürkütücüydü" dedi.
Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Kız Kulesi' açıklaması: Çürümüş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyona alınan Kız Kulesi’nin “özgün malzemesinin çürümüş olduğunu” söyledi; "Bir hortumda gidecek, orta şiddetli bir depremde yok olacak hale gelmişti" diye konuştu.

80 yıldır hep yanlı uygulamalar yapıldığına dikkati çeken Ersoy, kulede yapılacakları anlattı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Hande Fırat’a konuşan Ersoy, Kız Kulesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Kız Kulesi en son 1996 yılında 49 yıllığına bir firmaya tahsis edilmiş. Restoran amaçlı kullanılmak üzere. Oysa ikonik yapılarda yeme, içme amacı olmamalı. İkonik yapılar Galata Kulesi’nin yeni hali gibi olmalı. Yargı’ya başvurduk. Doğal olarak hukuki anlamda haklılıklarımız vardı. En basitinden gerekli bakım yapılmamıştı. Yargı bakanlığı haklı buldu, süre dolmadan tahliye sağlandı.

Kız Kulesi A’dan Z’ye jeoradar ve lazerle tarandı. Ortaya çıkan tablo ürkütücüydü. Dünyada resmi en çok dolaşan beş yerden biri olan Kız Kulesi, bir hortumda gidecek, orta şiddetli bir depremde yok olacak hale gelmişti. Üniversiteler ve uzmanlarla çalışmalar başladı. Çalışmalar şeffaflık içinde yürütülecek dedik, internet sitesi kurduk. Gerektiğinde yayınlarda, gazetelerde de anlattım.”

"KISACA ÇÜRÜMÜŞ"

“Yapılan bazı çalışmalar ve eklemeler statiğe uygun değil. 80 yıldır yanlış üstüne yanlış yapılmış” diye devam eden Bakan Esoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ağırlık bindikçe binmiş. Ara katlar yapılmış. Üstelik beton, demir, deniz kumu kullanılmış. Özgün malzeme çürümüş. Kolon ve kirişler birbirine bağlı değil. Üstünü örtüp geçmişler. Beton zemine beton kubbe konulmuş. Külah çatlamış. Duvarlar çatlamış, boşluklar oluşmuş. Enjeksiyonla dolduruluyor. Üniversiteler ‘Dayanıklı değil’ dediler. Kısaca çürümüş. Sadece görünen yüzü değil, alttaki zemin de delinmiş. Ulaştırma Bakanlığı ile ortak çalışarak alt zemin düzeltilecek. Bayrak direği var, paratoner yok. Bina sürekli yıldırım çekiyor.”

“KULENİN ÇATLAYAN KÜLAH KISMI DA ASLINA UYGUN MALZEMEDEN YAPILACAK”

Kulenin aslına uygun ikonik bir yapı haline getirileceğini ifade eden Ersoy, “Kulenin çatlayan külah kısmı da aslına uygun malzemeden yapılacak. Sadece iki merdiven olacak. Birinden girilip birinden çıkılacak” diye konuştu.

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