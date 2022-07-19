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Mehmet Topal kariyerini sonlandırma kararı aldı

Futbol kariyeri başarılarla dolu, rekorların adamı Mehmet Topal, 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırdı.
Mehmet Topal kariyerini sonlandırma kararı aldı

Mehmet Topal, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Kariyerinde toplamda 563 resmi maçta forma giydi, 38 gol ve 33 asiste imza attı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 FARKLI TAKIMLA SAHAYA ÇIKTI 

Avrupa'da 100 maçın üzerine çıkan ender isimlerden biri olan başarılı futbolcu, dalya dediği Avrupa kupalarında 2 farklı rekoru eline geçirdi. Topal, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rekoru eline geçirerek Galatasaray, Valencia, Başakşehir ve Beşiktaş ile devler liginde sahneye çıktı. 

AVRUPA KUPALARINDA EN ÇOK SAHAYA ÇIKAN TÜRK 

Avrupa kupalarında 104 maça çıkarak bu alanda da rekoru elinde bulunduran Mehmet Topal müthiş bir kariyere imza attı. Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Mehmet Topal'ı 101 maç ile Bülent Korkmaz, 99 maç ile Emre Belözoğlu takip ediyor.

MİLLİ FORMA GURURUNU 94 KEZ YAŞADI 

Topal, ay-yıldızlı forma altında 13 kez Ümit Milli, 81 kez de A Milli olmak üzere toplam 94 kez mücadele etti.  

FUTBOLA ADANMIŞ 20 YIL 

Çanakkale Dardanelspor'un altyapısında futbol hayatına başlayan ve 2005'te A takıma yükselen Mehmet Topal, hemen büyük takımların dikkatlerini üzerine çekti. Önemli takımlardan teklif aldı, 2006'da tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı kulüpte formayı aldı, 4 sene boyunca hem ligde hem Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın Galatasaray'a 5.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemesiyle İspanya'nın yolunu tuttu. Burada 2 sezon geçirdi, Avrupa takımlarını peşine taktı. Ağlardan örümcekleri aldı, uzaktan attığı şutlar jeneriklere girdi. 

Mehmet Topal, Avrupa'da kalmak yerine ülkesine dönmeyi tercih etti ve Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer oldu.  

Fenerbahçe'de geçirdiği 7 yılın ardından sarı-lacivertli takımdaki kariyerini noktalayan Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile birer lig şampiyonluğu yaşayan Topal, 2019'da geldiği Medipol Başakşehir'de de lig şampiyonluğuna uzanmasını bildi. 2 yılın ardından Medipol Başakşehir ile de yolları ayrılan Mehmet Topal, son olarak geçen sezonun başında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. 

MEHMET TOPAL'DAN VEDA MESAJI 

Rekorların adamı Mehmet Topal, 20 yıllık futbol yaşantısını sonlandırırken şu sözleri paylaştı:

''20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın.'' 

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