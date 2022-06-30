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Mehmetçik darbeyi indirdi: 29 terörist öldürüldü!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
Mehmetçik darbeyi indirdi: 29 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor." paylaşımında bulunarak harekat bölgesinde 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." denildi.

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