  • BIST 2.523,96
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3783
  • Euro 17.641
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 30 °C
»

Mehmetçik, Tunceli'nin Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin peşini bırakmıyor

Tunceli'de güvenlik güçleri, yurtta terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Ali Boğazı başta olmak üzere Munzur ve Mercan dağlarına düzenledikleri operasyonlarla terör örgütlerini lojistik açıdan büyük zarara uğratıyor.
Mehmetçik, Tunceli'nin Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin peşini bırakmıyor

Yüksek dağlar ve sığ ormanlarla çevrili kentte güvenlik güçleri, Valilik ve İl Jandarma Komutanlığınca koordine edilen operasyonlarla gece gündüz kırsaldaki teröristlerin peşine düşüyor.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da zaman zaman bizzat kırsala giderek operasyonlarını takip ettiği güvenlik güçleri, kentte 28 Nisan 2022'de başlatılan "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" ile teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.

Terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yoğun çaba harcayan güvenlik güçleri, helikopter, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve özel eğitimli köpeklerin desteğinde dağlık ve ormanlık alanları karış karış arıyor.

İlkbaharın gelişiyle güvenlik güçleri kentteki operasyonlarını, yurtta terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen ve teröristlerce "girilemez" ve "ulaşılamaz" denilen Hozat ilçesindeki Ali Boğazı başta olmak üzere Ovacık ilçesindeki Mercan ve Munzur dağlarına kaydırdı.

Yaklaşık 1 ayda teröristlerce kullanılan 78 sığınak, mağara ve depo imha edildi
Kırsaldaki bu alanları adeta ablukaya alan güvenlik güçleri, Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında düzenledikleri operasyonlarla teröristlerce kullanıldığı belirlenen 78 sığınak, mağara ve depoyu imha etti.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan güvenlik güçleri, sığınak, mağara ve depolarda yaptıkları aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat, gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirerek terör örgütlerine lojistik açıdan büyük zarar verdi.

Kentte keşif ve gözetleme faaliyetlerinin yanı sıra havadan da SİHA'larla yapılan kesintisiz izlemeler ile terörle mücadele kararlı şekilde devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEKNOFEST Azerbaycan’da Ankara Üniversitesi standına yoğun ilgi30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:33
  • Mehmetçik, Tunceli'nin Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin peşini bırakmıyor30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:20
  • İran: Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşıyız, desteklemeyeceğiz30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:00
  • MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Sancak ve Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:52
  • YTB'den yurt dışındaki Türkler için Türkçe yarışması30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:30
  • Türkiye'de yaklaşık 2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:15
  • Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:08
  • Çanakkale'ye 45 kruvaziyerle 15 bin turist geliyor30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:52
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti