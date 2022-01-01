  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -4 °C
»

Mehmetçik yeni yıla vatan için elleri tetikte giriyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki üs bölgelerinde başarıyla görev yapan Mehmetçik, yeni yıla da elleri tetikte giriyor.
Mehmetçik yeni yıla vatan için elleri tetikte giriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin Türkiye'ye geçiş güzergahlarını kapatarak büyük darbe vuran hudut kartalları, yeni yıla da elleri tetikte giriyor.

Hem hava hem de zorlu arazi koşullarına rağmen terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat boyunca görevinin başından ayrılmıyor.

Irak sınırında yüksek dağlar üzerine konuşlanmış Dağlıca Ana Üs Bölgesinde görevli askerler, insansız hava araçlarının da desteğiyle PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor.

Yüksek dağların zirvelerinde son teknolojik silahlarla donatılan modüler üst bölgeleriyle teröristlerin ülkeye girişlerini engelleyen askerler, bölge halkının huzur ve güvenliği için ellerini tetikten ayırmıyor.

Karlı dağlarda yeni yıla vatan nöbeti tutarak giren kahraman Mehmetçik, kilometrelerce uzaklıktaki aileleriyle telefonla görüşerek hasret giderdi. 

Üst bölgesinde görevli bir asker, Kayseri'de yaşayan babası Bayram, annesi Fitnat Duman'ı telefonla görüntülü arayarak, sürpriz yaptı.

Çocuklarını bir anda karşılarında gören anne ve baba, mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Asker evlatlarının yeni yılını tebrik eden anne ve baba, askerler için dua etti.

Baba Duman, AA muhabirine, oğlunu çok özlediğini, bir anda telefonda görünce çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi. 

Asker yetiştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Duman, şunları kaydetti:

"Ben de askerliğimi Hakkari'de yaptım. Oğlumun da orada askerlik yapmasından memnunum. Çünkü oranın şartları daha güzel. Coğrafyası çok güzel. Her imkan var. Ben 1990 yılında yaptım, o zaman da imkanlar iyiydi, şu anda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oğlumu iyi gördüm, sağlıklı, sıhhatli. Güzel bir vatan görevini yaptığını düşünüyorum. Tezkeresine de çok az bir süre kaldı. İnşallah sağlıkla dönecek." 

Anne Duman ise "Şu an duygulandım, çok mutlu oldum. Oğlum küçücüktü, büyüdü asker oldu. Asker olduğunu görmek bizleri gururlandırdı. Değişik bir yılbaşı sürpriziydi." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmetçik yeni yıla vatan için elleri tetikte giriyor01 Ocak 2022 Cumartesi 08:30
  • Türkiye genelindeki yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapılıyor01 Ocak 2022 Cumartesi 08:03
  • Oktay: Büyük Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz01 Ocak 2022 Cumartesi 08:02
  • Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor01 Ocak 2022 Cumartesi 08:01
  • İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş ücretleri belli oldu01 Ocak 2022 Cumartesi 07:47
  • Aksaray'da feci kaza: 7 kişi hayatını kaybetti!01 Ocak 2022 Cumartesi 07:45
  • İstanbul'da rekor: 553 kilogram metamfetamin ele geçirildi01 Ocak 2022 Cumartesi 06:00
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 81 ilde alınan tedbirleri takip etti31 Aralık 2021 Cuma 23:17
  • Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Vali Yerlikaya Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti31 Aralık 2021 Cuma 22:18
  • Adana'da Mekke'nin fethi kutlandı31 Aralık 2021 Cuma 21:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti