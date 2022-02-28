Mehmetçik'e yün çorap ören 'asırlık çınar' Zeliha nine hayatını kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan ve Mehmetçik'e yün çoraplar örüp gönderen "asırlık çınar" Zeliha Barlas yaşamını yitirdi.

Evinde hayatını kaybeden Zeliha ninenin cenazesi, Sultaniye Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına katılan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok değerli bir büyüğü kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Barlas'ın 100'ü aşkın yaşına rağmen Kovid-19 salgını döneminde ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçik'e gönderdiğini hatırlatan Silpagar, "O bizim ve bütün ilçenin annesiydi. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." dedi.

Zeliha Barlas, ördüğü yün çorapları geçen yıl şubat ayında Şırnak'ın Şenoba beldesi Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiklere ulaştırmıştı. Üs bölgesindeki askerler de Zeliha nineye duygu dolu bir mektup eşliğinde el dokuması seccade göndermişti.