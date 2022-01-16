  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -4 °C
»

Mehmetçik’ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde bölgedeki bir üs bölgesinde gönderdeki Türk bayrağı dondu.
Mehmetçik’ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken bazılarında 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde termometre sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu.

Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi kış başından bu yana devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor16 Ocak 2022 Pazar 10:39
  • Mehmetçik’ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti16 Ocak 2022 Pazar 10:39
  • Köpekten kaçarken bahçe duvarından düşen Çınar yaralandı16 Ocak 2022 Pazar 10:06
  • 'Buzun örümcekleri' Erzurum'da toplanıyor16 Ocak 2022 Pazar 10:05
  • Palandöken tıklım tıklım16 Ocak 2022 Pazar 09:59
  • CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu16 Ocak 2022 Pazar 09:59
  • 5 metre karda, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte açtılar16 Ocak 2022 Pazar 09:58
  • Şömineden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi16 Ocak 2022 Pazar 09:56
  • Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan taksi takla attı: 1 ölü, 6 yaralı 16 Ocak 2022 Pazar 09:55
  • Tsunaminin vurduğu Tonga ile iletişimde zorluk yaşanıyor16 Ocak 2022 Pazar 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti