Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir zamanlar PKK’lı teröristlerin kampı olan ve sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Jirki Bölgesi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde, 2015 yılında başlatılan operasyonlar sonucu teröristlerin inlerine girilmiş ve kamyonlar dolusu mühimmat, yaşam malzemesi, gıda çıkarılmış ve imha edilmişti

Şırnak’ta bir zamanlar teröristlerin sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Dağında şimdi güven kareleri yansıyor. Kaymakam Hasan Uğuz, 3 bin rakımlı askeri üs bölgesini ziyaret edip Mehmetçikle mangal keyfi yaptı.