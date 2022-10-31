Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti

Bu sezon 14. yarış birinciliğine ulaşan Verstappen, Michael Schumacher ve Vettel ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Sezonun 20. mücadelesi, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı. 25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı. Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu. Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.