  • BIST 3.962,96
  • Altın 980.18
  • Dolar 18.6148
  • Euro 18.4228
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti

Bu sezon 14. yarış birinciliğine ulaşan Verstappen, Michael Schumacher ve Vettel ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.
Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun 20. mücadelesi, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.

25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.

Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.

Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor 2-1 mağlup oldu28 Ekim 2022 Cuma 00:47
  • Sivasspor, üç golle turladı28 Ekim 2022 Cuma 00:46
  • Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş!28 Ekim 2022 Cuma 00:43
  • Fener'e 3 gol atan Rennes nerenin, hangi ülkenin takımı, Rennes nerede, grupta kaçıncı sırada?27 Ekim 2022 Perşembe 20:30
  • Gaziantep Basketbol, Avrupa'da namağlup lider27 Ekim 2022 Perşembe 16:10
  • Milli tekvandocu Tuğra Ekinci'nin hedefi Avrupa şampiyonluğu27 Ekim 2022 Perşembe 16:08
  • At yarışında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapılacak27 Ekim 2022 Perşembe 16:06
  • Milli boksör Sema'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya27 Ekim 2022 Perşembe 16:04
  • Azerbaycan milli judoculara 'deplasman' değil27 Ekim 2022 Perşembe 16:00
  • Kaleci Harun Tekin, Eyüpspor ile tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor26 Ekim 2022 Çarşamba 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti