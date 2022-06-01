  • BIST 2.547,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3932
  • Euro 17.5658
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Meksika'da Agatha Kasırgası'nda 10 kişi öldü, 20 kişi kayboldu

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde etkili olmaya başlayan Agatha Kasırgası'nda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Meksika'da Agatha Kasırgası'nda 10 kişi öldü, 20 kişi kayboldu

Pasifik'te mevsimin ilk kasırgası olan Agatha Meksika kıyılarında etkili oluyor.

Oaxaca eyaleti Valisi Alejandro Murat, TeleFormula televizyonuna yaptığı açıklamada, kasırga sonucu nehirlerin taştığını, yaylalarda heyelan meydana geldiğini ifade ederek, "Maalesef şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu." dedi.

Oaxaca Sivil Koruma Koordinasyonu, kasırganın geçişinden sonra özellikle Sierra Sur bölgesinde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek, can kayıplarının artabileceğini kaydetti.

Oaxaca kıyılarında saatte 140 ila 170 kilometre hızla ilerleyen kasırga, 6 ila 8 metre yüksekliğinde dalga oluşturdu.

Sel ve toprak kayması riski devam ediyor
Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Agatha'nın etkisinin zayıfladığını ancak Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche ve Quintana eyaletlerindeki nehir ve akarsuların taşma riskinin devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, yoğun sellerin beklendiği bu bölgelerde yaşayan halka, dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu (CNPC), 6 kasabada Olağanüstü Acil Durum Bildirgesi yayımladı. Oaxaca ve Veracruz eyaletlerinde 70 bini aşkın kişi kasırgadan etkilendi.

CNPC, hasarın tam olarak hangi boyutlara ulaştığının anlaşılmasının günler süreceğini kaydetti.

Meksika'da hükümet, Agatha'nın tehlikeli olduğunu duyurmuş, ülkenin güneyindeki Oaxaca ve Chiapas eyaletlerinde, 294 kasabada turuncu alarma geçtiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi01 Haziran 2022 Çarşamba 09:25
  • Amasya'da sağanak taşkınlara neden oldu01 Haziran 2022 Çarşamba 09:23
  • İçişleri Bakanlığından Kovid-19 salgınıyla ilgili 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi01 Haziran 2022 Çarşamba 09:22
  • Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek01 Haziran 2022 Çarşamba 09:22
  • Erdoğan: Nargilenin zararlarından milletimizi kurtarmak için hazırlık yapıyoruz31 Mayıs 2022 Salı 19:41
  • Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz31 Mayıs 2022 Salı 17:37
  • Karadeniz'de arama kurtarma tatbikatı31 Mayıs 2022 Salı 17:36
  • Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü31 Mayıs 2022 Salı 16:48
  • Samsun'da Sahil Güvenlik 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı31 Mayıs 2022 Salı 16:41
  • FETÖ/PDY operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı31 Mayıs 2022 Salı 16:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti